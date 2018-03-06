Порошенко: МВФ не може диктувати нам закони

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає "Економічна правда".

"Спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України", - сказав він.

Президент зазначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду і Венеціанської комісії, щоб міжнародні донори мали вплив на відбір кандидатів на посади суддів антикорупційного суду, порушують суверенітет України.

"Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори будуть формувати українські суди, то це суперечить Конституції", - сказав Порошенко.

Він вказав на успішне голосування Радою за власний законопроект про Антикорупційний суд в першому читанні.

Президент заявив, що готовий підписати законопроект, якщо він буде відповідати Конституції України.

Крім того, глава держави зазначив, що реформи тривають, незважаючи на передвиборчий період. Він навів приклад освітньої та пенсійної реформ, а також реформи охорони здоров'я.

Він також визнав, що багато українців, які зіткнулися зі зростанням цін через девальвацію і попередні підвищення цін на газ, яких вимагав МВФ, не відчувають ефекту від реформ.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону 800 млн доларів.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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