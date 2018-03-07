Саакашвілі їздить Європою і сподівається повернутися в Україну цього року

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що має свідоцтво про проживання в Нідерландах, але часто їздить Європою.



Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".



"Я їжджу по Європі – весь час переміщаюся між Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавою і Тернезеном, це місто моєї дружини", – сказав Саакашвілі і додав, що осіле й спокійне європейське життя для нього нудне.



Висланий із України політик повідомив, що в Варшаві був лише один день.



"Коли я в'їхав до Польщі, поляки формально задали питання: чи не прошу я політичного притулку. Моя відповідь була – ні. Я міг перебувати на польській території 15 днів, але відразу переїхав до Голландії і отримав там посвідчення особи, яке дає право працювати і пересуватися Європейським союзом", – сказав Саакашвілі.



Він пояснив, що його дружина – голландка, тому там можна отримати офіційний статус без того, щоб просити політичного притулку.



"Я ніде не хочу просити політичного притулку. А тут я легально перебуваю як член сім'ї громадянина. Щойно я приїхав, буквально за півгодини мені вручили свідоцтво про проживання. Це дає мені право, наприклад, відкрити рахунок у банку, тому що у мене жодного банківського рахунку не залишилося", – сказав Саакашвілі.



"Я можу пересуватися, можу мати легальну роботу. Наприклад, у мене вже є пропозиції читати лекції і заробляти гроші", – повідомив він.



Лідер РНС сказав, що у нього "протягом багатьох місяців взагалі не було ніякого документа, крім якогось папірця", який відібрали на початку січня.



"Мене з цим папірцем в Україні навіть на поїзд не саджали. Нотаріуси відмовлялися приймати мене, говорили, що у мене немає посвідчення особи. Тобто я був, але мене ніби не було. І ось після 6-7 місяців небуття у мене хоча б з'явився документ. Це приємно", – зізнався він.



На фразу, що з таким документом Україна повинна прийняти, Саакашвілі відповів: "Ні, українська теперішня влада поставила мені трирічну заборону (на в'їзд)".



"Але я майже впевнений, що вже в цьому році повернуся в Україну. Не думаю, що вони довго протримаються. Люди, у яких такі істерики, не можуть довго протриматися, з огляду на український характер, волелюбність українського народу і його прагнення до змін", – заявив він.



"Що стосується сім'ї, то половину часу вони проводять у Голландії, а половину в Грузії, тому що мій син там вчиться. Зараз у моєї дружини презентація книги в Азербайджані, в Баку. Вона теж громадський діяч, до цього вона була на конференції з міжнародної політики у Флориді", – сказав Саакашвілі.



На запитання, на що він живе, політик відповів: "У мене є кілька тисяч доларів. Сім'я у мене небагата, але з нормальним голландським доходом. І на перших порах цього цілком вистачить. А далі я не пропаду".



"Ще раз кажу: у мене вже пропозиції є читати лекції, у мене буде, я думаю, купа інших можливостей, буде з чого вибирати. Тож я не буду залежати, наприклад, від доходу нашої партії чи від фандрайзингу нашої партії в Україні", – заявив лідер РНС.