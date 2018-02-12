Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії

Польща прийняла лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Про це "Українській правді" повідомило джерело.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських. Повертати не будуть", - сказало джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник УП розповів, що прикордонниками разом з міграційною службою та іншими правоохоронними органами "були відпрацьовані окремі місця концентрації незаконних мігрантів на території міста Києва".

Водночас у Прикордонній службі Польщі підтверджують, що прийняли Саакашвілі.

"Підставою для ухвалення рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Національною міграційною службою України до Головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що М. Саакашвілі є чоловіком громадянки держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був розглянутий позитивно", - йдеться у повідомленні польського відомства.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.