Вибух у Києві: екс-беркутівець кинув гранату в співробітників СБУ і втік

Служба безпеки України каже, що інцидент з вибухом і постраждалим в Києві стався під час спецоперації з затримання поліцейського-торгівця зброєю.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська.

Перед її коментарем телеведуча описала, що сталося: невідомі напали на водія авто Toyota Camry біля станції метро "Лісова". За словами очевидців, злочинці кинули 2 гранати в авто біля зупинки громадського транспорту, машина загорілась, водій отримав осколкові поранення. Його доставили до лікарні.

За словами Гітлянської, це була спецоперація СБУ, під час якої співробітники спецслужби намагалися затримати поліцейського, що торгує зброєю. Проте злочинець, зрозумівши наміри правоохоронців, жбурнув в них гранату і втік. Внаслідок вибуху легкі тілесні пошкодження отримав співробітник служби.

Ведуча запитала речницю, чи правдива в журналістів інформація, що торговець зброєю – це колишній працівник спецпідрозділу "Беркут", сержант поліції полку особливого призначення Володимир Іващенко.

Гітлянська сказала, що відношення до колишнього "Беркуту" злочинець дійсно має, проте відмовилась назвати його ім'я. При цьому вона підтвердила, що посаду втікача названо вірно.

За її словами, поліція порушила за цим фактом кримінальну справу за ч.1 ст.348 ККУ (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Злочинця шукають.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомлялося, у Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" сталися вибухи, від яких спалахнув автомобіль.

Очевидці стверджують, що автівка загорілась після вибуху двох гранат, одна людина отримала поранення, з місця події втекли двоє озброєних осіб.

Євген Кізілов, УП