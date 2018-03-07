Медсестру, яка загинула в зоні АТО, нагородили орденом "За мужність"

665 переглядів
Середа, 7 березня 2018, 16:23

Президент Петро Порошенко нагородив посмертно орденом "За мужність" 3 ступеня старшу медичну сестру 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіну Галицьку.

Нагороду на церемонії в Адміністрації президента прийняли батьки Сабіни.

Як відомо, сестра-медик Сабіна Галицька загинула 20 лютого 2018 року в результаті обстрілу з боку бойовиків у зоні АТО під час надання цивільному населенню медичної допомоги. Тоді терористи обстріляли транспорт медиків.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО нагороди
powered by lun.ua
По темі
У зоні АТО загинув боєць 1997 року народження – штаб 7 березня 2018, 12:45
У Києві послу Італії принесли лист на підтримку нацгвардійця Марківа 7 березня 2018, 11:35
Геращенко просить відгукнутись журналістів, яких обстріляли на Донбасі 7 березня 2018, 11:28
Усі новини
Головні новини
Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка
Прокуратура розшукує понад 4 тисячі військових Криму через дезертирство
Бойовики звинуватили людей, які повернулися після обміну, в роботі на СБУ
Сина заступника міністра відправили під нічний домашній арешт
Усі новини
Відео

Водолаз показав, яке засмічене море на Балі

бренд

5 українських майстерень, які пропонують рослини в горщиках