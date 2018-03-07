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Медсестру, яка загинула в зоні АТО, нагородили орденом "За мужність"

Середа, 7 березня 2018, 15:23

Президент Петро Порошенко нагородив посмертно орденом "За мужність" 3 ступеня старшу медичну сестру 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіну Галицьку.

Нагороду на церемонії в Адміністрації президента прийняли батьки Сабіни.

Як відомо, сестра-медик Сабіна Галицька загинула 20 лютого 2018 року в результаті обстрілу з боку бойовиків у зоні АТО під час надання цивільному населенню медичної допомоги. Тоді терористи обстріляли транспорт медиків.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОнагороди
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