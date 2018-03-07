Медсестру, яка загинула в зоні АТО, нагородили орденом "За мужність"
Президент Петро Порошенко нагородив посмертно орденом "За мужність" 3 ступеня старшу медичну сестру 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіну Галицьку.
Нагороду на церемонії в Адміністрації президента прийняли батьки Сабіни.
Як відомо, сестра-медик Сабіна Галицька загинула 20 лютого 2018 року в результаті обстрілу з боку бойовиків у зоні АТО під час надання цивільному населенню медичної допомоги. Тоді терористи обстріляли транспорт медиків.
Сержант-медик Сабіна Галицька - українська дівчина-воїн, яка з 2016 року брала участь у війні з російським агресором.— Петро Порошенко (@poroshenko) March 7, 2018
За проявлену мужність присвоїв сержанту Галицькій орден “За мужність” ІІІ ст посметрно. Нагороду передав батькам Тетяні Михайлівні та Станіславу Бернардовичу. pic.twitter.com/0j5cbECNKY