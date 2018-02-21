Обстрілюючи лікарів, бойовики вбили медсестру

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Середа, 21 лютого 2018, 10:50

У результаті обстрілу з боку бойовиків у зоні АТО 21 лютого загинула сестра-медик.

Про це повідомляє у Facebook 10-та окрема гірсько-штурмова бригада.

"Сьогодні під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра-медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна", - розповідають військові.

За їхніми словами, під час обстрілу було поранено ще одного військовослужбовця.

"Вбивати жінок та мирних мешканців – це все, на що здатні кляті російські окупанти", - обурюються в ОГШБ.

 

Як повідомляв штаб АТО, 20 лютого ворог провів 15 прицільних обстрілів позицій сил АТО, унаслідок яких загинув 1 український військовослужбовець, ще п’ятеро зазнали поранень і двоє травмовані.

Українська правда
Теми: надзвичайна подія АТО Донбас медицина вбивство
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