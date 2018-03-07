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Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка

Середа, 7 березня 2018, 16:08
Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка

Печерського райсуд Києва у середу надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Костянтин Кулик, 07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка С.В." – написала вона.

Сарган нагадала, що дозвіл стосується розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка у створенні злочинної організації, а також у вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень.

Вона розповіла, що олігарх підозрюється у заволодінні чужим майном, величезними коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки, в ухиленні від сплати податків, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та організації фіктивного підприємництва.

За інформацією речниці, злочинна організація Курченка спричинила збитки, що сягають понад 14 мільярдів гривень.

Вона розповіла, що за відповідними фактами Курченку повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Як відомо, Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства. Його оголошено у розшук.

Підозрюваному ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные беглому "бухгалтеру Семьи Януковича" Сергею Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального экспорта угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Українська правда

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Теми: КурченкоГенпрокуратурасудкримінал
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