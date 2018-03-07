Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка

547 переглядів
Середа, 7 березня 2018, 17:08

Печерського райсуд Києва у середу надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Костянтин Кулик, 07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка С.В." – написала вона.

Сарган нагадала, що дозвіл стосується розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка у створенні злочинної організації, а також у вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень.

Вона розповіла, що олігарх підозрюється у заволодінні чужим майном, величезними коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки, в ухиленні від сплати податків, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та організації фіктивного підприємництва.

За інформацією речниці, злочинна організація Курченка спричинила збитки, що сягають понад 14 мільярдів гривень.

Вона розповіла, що за відповідними фактами Курченку повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Як відомо, Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства. Його оголошено у розшук.

Підозрюваному ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные беглому "бухгалтеру Семьи Януковича" Сергею Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального экспорта угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Українська правда
Теми: Курченко Генпрокуратура суд кримінал
powered by lun.ua
По темі
Саакашвілі про "справу Курченка": Мій випадок – казус, гідний книги 7 березня 2018, 11:17
Overtime: головні економічні події дня 27 лютого 2018, 22:16
Через саботаж Печерського суду можуть відкрити кримінальні справи - Єнін 22 лютого 2018, 23:32
Усі новини
Головні новини
Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка
Прокуратура розшукує понад 4 тисячі військових Криму через дезертирство
Бойовики звинуватили людей, які повернулися після обміну, в роботі на СБУ
Сина заступника міністра відправили під нічний домашній арешт
Усі новини
Відео

Водолаз показав, яке засмічене море на Балі

бренд

5 українських майстерень, які пропонують рослини в горщиках