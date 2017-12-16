СМИ: Курченко контролирует половину нелегального экспорта угля из ОРДЛО

Компании, подконтрольные беглому "бухгалтеру Семьи Януковича" Сергею Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального экспорта угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные "РЖД" и ФТС (Федеральной таможенной службы).

По данным издания, в ноябре 2017 года из России на экспорт в Европу было поставлено около 280 тысяч тонн угля, нелегально вывезенного из ОРДЛО. Это на 18,6% (около 44 тыс. тонн) больше, чем в октябре (около 236 тыс. тонн).

При этом на долю двух структур Курченко - "Петролеум капитал" и "Компания Газ-Альянс" - в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 тыс. тонн) на экспорт поставляла также компания "Русский антрацит", которая принадлежит Александру Германову.

"Несколько российских угольных трейдеров реальным бенефициаром компании назвали Александра Мельничука, известного как "замминистра энергетики ЛНР", - отмечает СМИ.

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания "Угольные технологии", которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании "ТД Антрацит" Александра Носко и "Глобал-Инвест" Андрея Малюченко.

"По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. В ноябре по такой схеме было вывезено 243 тыс. тонн антрацита", - пишет Liga.

Данные РЖД также свидетельствуют, что с октября Россия резко увеличила поставки антрацита с оккупированного Донбасса в Польшу: в сентябре было поставлено 4300 тонн, а уже в октябре - 31 600 тонн, в ноябре - 22 200 тонн.

Как известно, основатель группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения. Сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле 2017 года и приобрели системный характер в мае-июне.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

Больше об интересах Курченко в угольной отрасли на оккупированном Донбассе читайте в материале ЭП "Из нефти в уголь. Курченко возвращается".