Статки СБУшника Демчини у кілька разів менші, ніж вартість його авто

Доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини та його цивільної дружини Ольги Воловчук у кілька разів менші, ніж вартість автомобілів родини.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського райсуду Києва від 3 березня.

Згідно з матеріалами суду, Демчина та його близькі володіють дороговартістними об'єктами рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, співмешканка Демчини Воловчук володіє автомобілями Peugeot 508 2012 року випуску, Mazda CX-5 2014 року випуску, Land Rover Range Rover sport 2015 року випуску, Mercedes-benz V 250 2016 року випуску, сукупна орієнтовна вартість яких становить більше ніж 5 мільйонів гривень.

Крім того, Демчина має квартиру, а Воловчук земельну ділянку площею 0,2082 га.

"У той же час, відповідно до інформації, отриманої з Державної фіскальної служби, виплачений Воловик дохід в період з 1 квартал 1998 по 31.12.2016 становить всього 164 тисячі 331,17 гривні. За інформацією, отриманою від СБУ, сума грошового забезпечення Демчини в період з серпня 2009 по грудень 2016 року склала 1 мільйон 146 тисяч 906,29 гривень", - йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що автомобіль PEUGEOT 508 2012 року випуску був придбаний Воловчук 13.07.2013 в ТОВ "ВіДі Авеню".

19 жовтня 2017 року під час виїмки документів у цій компанії на підставі рішення суду були вилучені копії деяких документів. Однак детективам не вдалося отримати копії документів, що зберігаються в комп'ютерній програмі компанії.

У зв’язку з тим, що вказані речі і документи ТОВ "ВіДі Авеню" можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів необхідних документів ТОВ "ВіДі Авеню", якими підтверджується надання послуг цивільній дружині Демчини.

Суд задовольнив клопотання.

Як відомо, детективи НАБУ проводять досудове розслідування за фактами можливого незаконного збагачення і зловживання службовим становищем першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною.

Як відомо, детективи НАБУ проводять досудове розслідування за фактами можливого незаконного збагачення і зловживання службовим становищем першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

Демчину називають "смотрящим" за СБУ від першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

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