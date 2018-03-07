Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Статки СБУшника Демчини у кілька разів менші, ніж вартість його авто

Середа, 7 березня 2018, 17:28

Доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини та його цивільної дружини Ольги Воловчук у кілька разів менші, ніж вартість автомобілів родини.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського райсуду Києва від 3 березня.

Згідно з матеріалами суду, Демчина та його близькі володіють дороговартістними об'єктами рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, співмешканка Демчини Воловчук володіє автомобілями Peugeot 508 2012 року випуску, Mazda CX-5 2014 року випуску, Land Rover Range Rover sport 2015 року випуску, Mercedes-benz V 250 2016 року випуску, сукупна орієнтовна вартість яких становить більше ніж 5 мільйонів гривень.

Крім того, Демчина має квартиру, а Воловчук земельну ділянку площею 0,2082 га.

"У той же час, відповідно до інформації, отриманої з Державної фіскальної служби, виплачений Воловик дохід в період з 1 квартал 1998 по 31.12.2016 становить всього 164 тисячі 331,17 гривні. За інформацією, отриманою від СБУ, сума грошового забезпечення Демчини в період з серпня 2009 по грудень 2016 року склала 1 мільйон 146 тисяч 906,29 гривень", - йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що автомобіль PEUGEOT 508 2012 року випуску був придбаний Воловчук 13.07.2013 в ТОВ "ВіДі Авеню".

19  жовтня 2017 року під час виїмки документів у цій компанії на підставі рішення суду були вилучені копії деяких документів. Однак детективам не вдалося отримати копії документів, що зберігаються в комп'ютерній програмі компанії.

У зв’язку з тим, що вказані речі і документи ТОВ "ВіДі Авеню" можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів необхідних документів ТОВ "ВіДі Авеню", якими підтверджується надання послуг цивільній дружині Демчини.  

Суд задовольнив клопотання.

Як відомо, детективи НАБУ проводять досудове розслідування за фактами можливого незаконного збагачення і зловживання службовим становищем першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною.   

Як відомо, детективи НАБУ проводять досудове розслідування за фактами можливого незаконного збагачення і зловживання службовим становищем першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною.  

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

Демчину називають "смотрящим" за СБУ від першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

Читайте також: ЗМІ показали таємні статки заступника глави СБУ Демчини

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУдеклараціїНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: