У Львові від отруєння чадним газом загинули троє людей

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Четвер, 8 березня 2018, 02:09

У Львові у двоповерховому будинку троє людей отруїлися чадним газом - їхні тіла знайшли без ознак життя.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Фахівці висунули версію про чадний газ, оскільки у цьому будинку пічне опалення.

На першому поверсі будинку знайшли тіло однієї людини - чоловіка 1965 року народження, на другому - чоловіка й жінку 1955 року народження та собаку.

Повідомляється, що в одній з квартир була закрита витяжка.

Як відомо, 5 березня у Бердичеві Житомирської області від отруєння чадним газом загинули 8 людей.

Теми: Львів
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