У прокуратурі сказали, коли судитимуть охоронця Медведчука за побиття журналістів

Солом’янський райсуд м.Києва призначив дату розгляду обвинувального акту по суті за перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми" представником охорони лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання у справі за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми" та призначив розгляд обвинувального акту по суті на 16 березня", - зазначила вона.

Дії охоронця кваліфіковано за ст. 171 КК України.

Як відомо, чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми" під час інциденту 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Одному з охоронців підозру оголосили.

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту: знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Водночас юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

На початку січня київська місцева прокуратура N9 скерувала обвинувальний акт до суду. 30 січня поліція Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного Д. у перешкоджанні журналісту Михайлу Ткачу.