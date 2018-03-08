Земан знову вступив на посаду президента Чехії

У Празі відбулася церемонія інавгурація президента Чехії Мілоша Земана на другий п'ятирічний термін.

Як повідомляє Радіо Прага, церемонія пройшла 8 березня у Владиславській залі Празького граду на спільному засіданні обох палат парламенту в присутності високопоставлених гостей.

Земан приніс клятву у вірності Чеській Республіці, а потім виступив майже з півгодинною інавгураційною промовою, в ході якої зал залишили ряд політиків, перш за все, представники правих партій - TOP 09 та Громадянсько-демократичної партії.

В ході свого виступу президент звинуватив у необ'єктивності суспільне Чеське телебачення, а також розкритикував підприємця Зденека Бакалу і належні йому ЗМІ.

Земан підкреслив, що в ході свого другого п'ятирічного терміну продовжить активно підтримувати національну економічну дипломатію і інститут активного громадянства, а також висловився за введення елементів прямої демократії, зокрема, прямих виборів мерів і гетьманів.

Як відомо, в кінці січня чинного проросійського главу Чехії Мілоша Земана було переобрано на другий президентський термін.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.