Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Земан знову вступив на посаду президента Чехії

Четвер, 8 березня 2018, 20:38
Земан знову вступив на посаду президента Чехії

У Празі відбулася церемонія інавгурація президента Чехії Мілоша Земана на другий п'ятирічний термін.

Як повідомляє Радіо Прага, церемонія пройшла 8 березня у Владиславській залі Празького граду на спільному засіданні обох палат парламенту в присутності високопоставлених гостей.

Земан приніс клятву у вірності Чеській Республіці, а потім виступив майже з півгодинною інавгураційною промовою, в ході якої зал залишили ряд політиків, перш за все, представники правих партій - TOP 09 та Громадянсько-демократичної партії.

В ході свого виступу президент звинуватив у необ'єктивності суспільне Чеське телебачення, а також розкритикував підприємця Зденека Бакалу і належні йому ЗМІ.

Земан підкреслив, що в ході свого другого п'ятирічного терміну продовжить активно підтримувати національну економічну дипломатію і інститут активного громадянства, а також висловився за введення елементів прямої демократії, зокрема, прямих виборів мерів і гетьманів.

Як відомо, в кінці січня чинного проросійського главу Чехії Мілоша Земана було переобрано на другий президентський термін.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Теми: Чехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Чехія
Чеський залізничний лоукостер анонсував нові маршрути з України в ЄС
Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: