Проросійський Земан виграв президентські вибори у Чехії

Чинного проросійського главу Чехії Мілоша Земана переобрано на другий президентський термін.

Після підрахунку 96% голосів виборців Земан здобуває перемогу у другому турі із 52,12%.

Його опонент – колишній глав Національної академії наук Їржі Драгош – здобув підтримку 47,88% виборців.

Другий тур виборів чеського президента проходив в п'ятницю і суботу. Інтерес виборців до голосування виявився вищим, ніж два тижні тому у першому турі і, за попередніми даними, вищий ніж на виборах 5 років тому. Явка виборців перевищила 65%.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Європейська правда