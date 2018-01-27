Проросійський Земан виграв президентські вибори у Чехії

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Субота, 27 січня 2018, 16:58

Чинного проросійського главу Чехії Мілоша Земана переобрано на другий президентський термін.

Після підрахунку 96% голосів виборців Земан здобуває перемогу у другому турі із 52,12%.

Його опонент – колишній глав Національної академії наук Їржі Драгош – здобув підтримку 47,88% виборців.

Другий тур виборів чеського президента проходив в п'ятницю і суботу. Інтерес виборців до голосування виявився вищим, ніж два тижні тому у першому турі і, за попередніми даними, вищий ніж на виборах 5 років тому. Явка виборців перевищила 65%.

 

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Європейська правда

Теми: Чехія вибори Росія
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