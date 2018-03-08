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"Динамо" вириває нічию у матчі Ліги Європи в Римі

Четвер, 8 березня 2018, 23:19

Київське "Динамо" завершило унічию перший матч 1/8 фіналі Ліги Європи з італійським "Лаціо".

У четвер, 8 березня, в Римі біло-сині зіграли унічию з рахунком 2:2.

У першому таймі "Лаціо" мало перевагу, але забитих м`ячів уболівальники так і не побачили.

"Динамо" першим забило в цій грі на 52-ій хвилині. Після скидки головою від Беседіна у штрафному Циганков прийняв м`яч і п`ятою пробив повз воротаря "Лаціо" - 0:1. Римляни доволі швидко зрівняли рахунок. На 54-ій хвилині Іммобліле забіг у карний киян і низом пробив у кут воріт Бойка - 1:1.

Далі "Лаціо" мав ще кілька моментів, щоб забити гол. На 62-й хвилині "Лаціо" таки виходить вперед. Феліпе Андерсон також увійшов у штрафну і ударом низом пробив Бойка - 2:1.

На 79-ій хвилині кияни зрівнюють рахунок. Морасєс, який вийшов на заміну, класно пробив у верхній кут воріт римської команди - 2:2.

У завершальні хвилини гри гості мали превагу. На 96-й хвилині після удару Іммобіле "Динамо" рятує стійка воріт. Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві на НСК "Олімпійський".

Микола Аврамчук для УП

Теми: футбол
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