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Трамп готовий провести зустріч з Кім Чен Ином до травня

П'ятниця, 9 березня 2018, 02:17
Трамп готовий провести зустріч з Кім Чен Ином до травня

Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Про це заявив глава Управління національної безпеки Південної Кореї Чжун Юй-юн після брифінгу Трампа про результати зустрічі південнокорейських чиновників з Кім Чен Ином, пише Reuters.

За його словами, північнокорейський лідер прихильний ідеї денуклеаризації і припинення ядерних або ракетних випробувань.

"Я повідомив йому (Трампу), що на нашій зустрічі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сказав, що він прихильний денуклеаризації", - сказав Чунг.

"Кім пообіцяв, що Північна Корея утримається від будь-яких подальших ядерних або ракетних випробувань", - додав він.

Чжун Юй-юн розповів, що Кім Чен Ин висловив бажання зустрітися з президентом Трампом якомога швидше.

"Президент Трамп високо оцінив брифінг і сказав, що він зустрінеться з Кім Чен Ином до травня, щоб домогтися денуклеаризації".

У свою чергу президент США підтвердив зустріч і заявив, що в переговорах досягнуто значного прогресу, але санкції не будуть зняті до досягнення угоди.

"Кім Чен Ин говорив про денуклеаризацію з представниками Південної Кореї, а не тільки про заморожування. Крім того, ніякі випробування ракет Північною Кореєю протягом цього періоду часу не проводилися. Великого прогресу досягнуто, але санкції будуть зберігатися доти, доки не буде досягнуто угоди. Зустріч планується!", - написав Трамп в twitter

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.

За результатами переговорів Південна Корея повідомила, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

Після цього Трамп заявив про "можливий прогрес" в переговорах з КНДР.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброяТрамп
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