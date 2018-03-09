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Нардепа Левченка побили на акції проти забудови. Поліція з'ясовує

П'ятниця, 9 березня 2018, 09:43
Нардепа Левченка побили на акції проти забудови. Поліція з'ясовує

Позафракціійного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрія Левченка побили до втрати свідомості на акції проти забудови в Києві.

Про це повідомив депутат Київради Святослав Кутняк у Facebook.

"Щойно на вулиці Половецькій 25-27, де ми разом з громадою з пів четвертої ранку протистояли кличківським тітушкам з благоустрою, щоб захистити майно місцевих мешканців та не допустити незаконну забудову, найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка (ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали, що в нього тепер підозра на опік)", - написав він.

Кутняк додав, що відвіз Левченка до лікарні.

Разом з тим, учасники акції в парку Шевченка також заявили про побиття Левченка. За словами виступаючого, стан Левченка важкий і йому потрібна підтримка соратників. 

Частина учасників акції вирушила до лікарні, щоб провідати нардепа.

Пізніше поліція Києва повідомила, що з’ясовує обставини конфлікту за участю народного депутата.

"Інцидент трапився на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів. На цей час народний обранець не звертався із заявою про побиття", - заявили в поліції.

Там попередньо повідомили, що сутичка сталася біля гаражного кооперативу.

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили  демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці", - зазначили в поліції.

Як зазначається в повідомленні, після цього депутати поїхали з місця події. Із заявою про побиття до правоохоронців вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило.

Слідчо-оперативна група працює на місці, проводиться опитування свідків. Пляшку із займистою сумішшю вилучили.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події Шевченківського управління поліції. Встановлюються всі обставини інциденту.

Разом з тим, прес-служба ВО "Свобода" заявила, що 9 березня на вулиці Половецькій, що в районі Татарки, "під час протистояння з найманцями забудовника" було побито Левченка та Кутняка, а також багатьох інших учасників акції протесту.

Там пояснили суть конфлікту тим, що на земельній ділянці планують збудувати житловий комплекс (відповідно до містобудівних умов, 20 і більше поверхів) з офісними приміщеннями і паркінгом. Десь у межах цієї споруди розміщуватиметься торгове представництво Республіки Таджикістан.

"Гарний привід отримати землю під забудову в центрі Києва, на горбистій Татарці, де будь-яка нова висотна споруда спричиняє ризик дестабілізації стану ґрунтів і руйнування старіших будинків, розташованих у лічених метрах від забудови", – сказав Кутняк.

У прес-службі "Свободи" стверджують, що громада, яка проживає буквально в кількох метрах від будівництва, неодноразово виступала проти забудови.

Згодом представник "Свободи" Олександр Аронець розмістив на своїй сторінці у Facebook відео нападу невідомих молодиків на Левченка. 

Українська правда

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Теми: Свободаакції
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