Порошенко порадів, що ЄК побачила і оцінила українські реформи

Президент Петро Порошенко подякував Єврокомісії за рішення щодо надання Україні 1 мільярда євро фінансової допомоги.

Про це глава держави заявив 9 березня.

За словами Порошенка, цим рішенням Єврокомісія визнає прогрес України у реформах.

Щиро вдячний Президенту @JunckerEU та всім членам Єврокомісії за рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною. pic.twitter.com/BPQ6W5UOtz — Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018

Як відомо, 9 березня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України на суму до 1 млрд. євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.