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Порошенко порадів, що ЄК побачила і оцінила українські реформи

П'ятниця, 9 березня 2018, 15:33

Президент Петро Порошенко подякував Єврокомісії за рішення щодо надання Україні 1 мільярда євро фінансової допомоги.

Про це глава держави заявив 9 березня.

За словами Порошенка, цим рішенням Єврокомісія визнає прогрес України у реформах.

Як відомо, 9 березня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України на суму до 1 млрд. євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

Українська правда
Теми: ЄврокомісіяПорошенкогроші
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