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Співробітник посольства РФ тікав з місця ДТП, протокол не склали – поліція

Неділя, 1 квітня 2018, 15:15
Співробітник посольства РФ тікав з місця ДТП, протокол не склали – поліція

Співробітник посольства РФ, який в ніч на неділю спричинив ДТП на Подолі в Києві, намагався втекти з місця події.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Після опівночі в Подільському районі на вулиці Нижній Вал водій автомобіля Volkswagen Passat на дипломатичних номерах посольства РФ не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з одним із припаркованих на узбіччі транспортних засобів", - сказав він.

За словами Тракала, обійшлося без жертв і потерпілих, обидва транспорті засоби отримали механічні пошкодження. Свідки події викликали поліцію.

"Водій намагався залишити місце ДТП, однак був зупинений громадянами і співробітниками патрульної поліції, які приїхали на виклик", - зазначив речник Нацполіції.

Він повідомив, що, за словам патрульних, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – відчувався відповідний запах з ротової порожнини, була помітна втрата координації та мала місце агресивна поведінка. Від проходження тесту на приборі "Драгер" він відмовився.

За словами Тракала, водій пред'явив картку співробітника посольства Російської Федерації. На місце події прибули співробітники диппредставництва РФ.

"Оскільки винуватець ДТП показав картку співробітника посольства дипломатичної установи, згідно міжнародно-правових договорів, патрульні не складали на нього постанову про адмінправопорушення", - повідомив речник поліції.

Водночас патрульні склали рапорт, у якому детально описали те, що сталося.

"Копію цього рапорту буде передано до МЗС України для прийняття подальшого рішення по цій справі", - зазначив Тракало.  

Водночас він не підтвердив розповсюджену раніше ЗМІ інформацію, що в автомобілі посольства РФ перебував іще пасажир, який зник з місця події.

Разом з тим, речник поліції повідомив, що мала місце конфліктна ситуація між перехожими і водієм Volkswagen Passat, однак поліція не допустила бійки.

Як повідомляло раніше видання "Київ оперативний", близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8 автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen з номерним знаком D001067 в'їхав у припарковану автівку таксі КІА.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПполіціяРосія
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