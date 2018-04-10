В Індії в результаті ДТП загинули 27 дітей

На півночі Індії в результаті аварії шкільного автобуса загинули щонайменше 30 осіб.

Про це пише DW.com.

У числі загиблих 27 дітей у віці не старше 12 років, двоє вчителів і водій. Дванадцять дітей доставлені в лікарню, більшість з них - в критичному стані.

Інцидент стався в штаті Хімачал-Прадеш, приблизно в 325 км від його столиці Шимла. В окрузі Кангра в західній частині Гімалаїв автобус зірвався з гірської дороги в яр глибиною 90 метрів. Причина ДТП поки не з'ясована. Очевидці повідомляють, що водій їхав швидко і не впорався з керуванням на крутому повороті.

Індія - світовий лідер за кількістю жертв ДТП, зазначає агентство dpa з посиланням на офіційні дані. Щорічно на індійських дорогах гинуть близько 135 тисяч осіб.