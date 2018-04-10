Кім Чен Ин обговорив з керівництвом партії майбутній діалог з США

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США.

Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, передає DW.com.

При цьому Кім Чен Ин вперше вжив слово "діалог" в контексті відносин з США. Крім того, партійна верхівка обговорила відносини з південним сусідом - Південною Кореєю.

Раніше з'явилася інформація, що влада Північної Кореї вперше висловила Вашингтону готовність обговорити створення без'ядерної зони на Корейському півострові.

Цю тему планують обговорити на зустрічі лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина. За словами президента США, вона може відбутися "в травні або на початку червня".

За словами джерела Reuters, про цю поступку з боку КНДР вдалося домовитися на секретних переговорах між представниками двох країн. Таким чином усунуто значну перешкоду на шляху можливої ​​зустрічі лідерів, переговори про яку проходять не без складнощів.

Пхеньян в останні місяці сигналізує про готовність до контактів на міжнародному рівні.

27 квітня має відбутися саміт за участю лідерів КНДР і Південної Кореї - Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Зустріч пройде в прикордонному селі Пханмунджом.

Делегацію Південної Кореї очолює міністр об'єднання Чо Мін Ген, а північнокорейську - голова комітету з мирного об'єднання Лі Сон Гвон. У складі кожної з них - по три людини.

Про можливості двостороннього саміту з КНДР заявляла і Японія, зараз в Пхеньяні обговорюють це питання, повідомляє газета Asahi з посиланням на власні джерела.

За її даними, Кім Чен Ин поінформував про це високопоставлених чиновників Трудової партії Кореї. Саміт Японії і Північної Кореї, за інформацією Asahi, може відбутися на початку червня.