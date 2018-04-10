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24 тисячі українців отримали громадянство країн ЄС у 2016 році

Вівторок, 10 квітня 2018, 15:52

У 2016 році громадянство однієї з держав-членів Європейського Cоюзу отримали 24 тисяч українців.

Про це свідчать дані Євростату.

Загалом 2016 року близько 995 тисяч осіб отримали громадянство однієї з країн ЄС, 2015 року цей показник становив 841 тисячу осіб, а 2014-го - 889 тисяч осіб.

Із загального числа осіб, які одержали громадянство однієї з країн ЄС, 12% були колишніми громадянами іншої держави-члена Євросоюзу. Більшість паспортів ЄС отримали громадяни з країн поза блоком, або особи без громадянства.

Найбільше паспортів однієї з країн ЄС 2016 року отримали громадяни Марокко (101 300 осіб, з яких 89% отримали громадянство Іспанії, Італії або Франції), громадяни Албанії (67 500 осіб, 97% отримали громадянство Італії або Греції), Індії (41 700 осіб, майже 60% отримали британське громадянство), Пакистану (32 900 осіб, більше половини отримали британське громадянство), Туреччини (32 800 осіб, майже половина отримала німецьке громадянство), Румунії (29 700 осіб, 44% отримали італійське громадянство).

Паспорти країн ЄС отримали 24 тисячі українців, 60% з них отримали громадянство Німеччини, Румунії, Португалії чи Італії. У 2015 році громадянство країн ЄС отримали 19 тисяч українців.

Марокканці, албанці, індуси, пакистанці, турки, румуни, і українці становлять близько третини (33%) від загального числа осіб, які отримали громадянство держави-члени ЄС 2016 року.

Румуни (29 700 осіб) і поляки (19 800 осіб) стали двома найбільшими групами громадян країни ЄС, які стали громадянами іншої держави-члена союзу.

Нагадаємо, 2017 року притулку в ЄС попросили майже 9 тисяч українців.

Європейська правда

Теми: Європаукраїнці
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