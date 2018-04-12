Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами

Четвер, 12 квітня 2018, 18:34
Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами

Українське дипломатичне відомство досягло домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки – Уругваєм і Перу.

Про це заявив у коментарі "Європейській правді" директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Дипломат розпочав турне країнами Латинської Америки. Під час зустрічей у Монтевідео (Уругвай) була досягнута домовленість про підписання угоди про безвізовий режим між Уругваєм та Україною. Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю, зазначив Погорельцев.

"Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз", - пояснив він.

Сергій Погорельцев також повідомив, що ближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. За словами дипломата, цей документ розширить перелік категорій громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу. Зараз ця країна в односторонньому порядку дозволяє безвізовий в’їзд українцям, що подорожують з метою туризму, але не має такого дозволу для інших категорій, зокрема бізнес-подорожуючих.

Як повідомляв 11 квітня глава МЗС Павло Клімкін, Україна найближчим часом підпише угоду щодо безвізового режиму із Македонією.

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізсвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: