На пляжі в Одесі загорівся ресторан

На одеському пляжі в районі 13-ї станції Великого Фонтану горить ресторан "Пісок".

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як повідомили в патрульній поліції, займання почалося близько 11:00. До місця пожежі прибули рятувальники, які намагаються дістатися до палаючого приміщення. Крім того, вогонь гасять співробітники ресторану, за допомогою насоса качаючи воду з моря.

Фото: "Думская"

Повідомляється, що пожежа почалася в ресторані і перекидається на рятувальну станцію, яка примикає до нього.

До гасіння залучилися військовослужбовці Нацгвардії. Вони разом з товаришами по службі брали участь у навчаннях неподалік і побачили пожежу. Нацгвардійці допомогли полишити бар молодій людині, що знаходилася там, і винесли з ресторану чотири газові балони.

На думку власника закладу Михайла Іванова, ресторан підпалили. Він розповів, що перед загорянням було три хлопки та звук розбитого скла.

"Ніяких робіт не велося, електрика була відключена", - заявив він.

Михайло повідомив, що коли пожежа почалася, всередині знаходилися троє його синів.

Фото: "Думская"

Пожежники приїхали через 16 хвилин після загоряння, ще через 46 хвилин вони локалізували полум'я. На той час пожежа поширилася на 500 квадратних метрів. У гасінні задіяно 10 одиниць техніки. Роботі пожежників заважає щільна забудова узбережжя.

Фото: "Думская"

За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 13:00, 13 квітня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння в кафе, розташованого на пляжі у Київському районі Одеси.

О 11:57 пожежа площею 500 кв. м була локалізована, наразі проводиться розборка та проливка конструкцій. Триває ліквідація пожежі.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння залучено 45 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.