Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На пляжі в Одесі загорівся ресторан

П'ятниця, 13 квітня 2018, 13:09

На одеському пляжі в районі 13-ї станції Великого Фонтану горить ресторан "Пісок".

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як повідомили в патрульній поліції, займання почалося близько 11:00. До місця пожежі прибули рятувальники, які намагаються дістатися до палаючого приміщення. Крім того, вогонь гасять співробітники ресторану, за допомогою насоса качаючи воду з моря.

 
Фото: "Думская"

Повідомляється, що пожежа почалася в ресторані і перекидається на рятувальну станцію, яка примикає до нього.

До гасіння залучилися військовослужбовці Нацгвардії. Вони разом з товаришами по службі брали участь у навчаннях неподалік і побачили пожежу. Нацгвардійці допомогли полишити бар молодій людині, що знаходилася там, і винесли з ресторану чотири газові балони.

На думку власника закладу Михайла Іванова, ресторан підпалили. Він розповів, що перед загорянням було три хлопки та звук розбитого скла.

"Ніяких робіт не велося, електрика була відключена", - заявив він.

Михайло повідомив, що коли пожежа почалася, всередині знаходилися троє його синів.

 
Фото: "Думская"

Пожежники приїхали через 16 хвилин після загоряння, ще через 46 хвилин вони локалізували полум'я. На той час пожежа поширилася на 500 квадратних метрів. У гасінні задіяно 10 одиниць техніки. Роботі пожежників заважає щільна забудова узбережжя.

 
Фото: "Думская"

За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 13:00, 13 квітня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння в кафе, розташованого на пляжі у Київському районі Одеси.

О 11:57 пожежа площею 500 кв. м була локалізована, наразі проводиться розборка та проливка конструкцій. Триває ліквідація пожежі.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння залучено 45 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: