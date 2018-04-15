Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти

Неділя, 15 квітня 2018, 13:25
Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти

Бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти 8 квітня.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 15 квітня, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи.

У штабі додали, що після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.

Українська правда
Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: