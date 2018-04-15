Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти

Бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти 8 квітня.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 15 квітня, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи.

У штабі додали, що після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.