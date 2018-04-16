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У Словаччині вимагають відставки глави поліції і нових виборів

Понеділок, 16 квітня 2018, 02:48

Десятки тисяч словаків вимагають відставки начальника національної поліції через побоювання, що його політичні зв'язки перешкоджають справедливому розслідуванню вбивства журналіста Яна Куцяка, який висвітлював корупцію.

Про це повідомляє AFP.

У столиці країни Братиславі близько 30 000 учасників протесту закликали до того, щоб глава поліції Тібор Гаспар пішов у відставку.

Глава МВС Томаш Друцкер найближчим часом прийме рішення з приводу глави поліції.

Протестуючі також тримали плакати, що закликають до дострокових виборів і з написами "Досить Smer!", маючи на увазі керівну в країні партію.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Куцяк розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Протягом останніх тижнів у Словаччині відбувались одні з найбільших за останні роки протести, після яких у відставку пішов прем’єр Роберт Фіцо.

Але відставка Фіцо не вирішила кризу. Протестувальники продовжили виходити на вулиці, вимагаючи більш відчутних змін у країні. Учасники протестів стверджують, що розслідування вбивства журналіста йде неналежним чином.

Наступні вибори в країні заплановані на 2020 рік.

Теми: Словаччина
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