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Джуканович оголосив про перемогу на виборах президента Чорногорії

Понеділок, 16 квітня 2018, 04:51

На виборах президента в Чорногорії перемагає лідер правлячої Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович, який раніше обіймав посади прем'єра і президента країни.

Про це пише DW.com.

Джуканович оголосив про свою перемогу, пообіцявши, що за час його президентства Чорногорія вступить до Євросоюзу.

За попередніми даними, він набирає 53,8 відсотка, його найближчий суперник Младен Бояничах - 33,5 відсотка, на третьому місці Драгиня Вуксановіч з результатом 8,3 відсотка голосів.

Остаточні результати будуть оголошені через кілька днів.

Президент в Чорногорії обирається на п'ятирічний термін. Міло Джуканович обіймав керівні посади в уряді з 1991 року. Він неодноразово був прем'єр-міністром країни і займав пост президента з 1998 по 2002 рік.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії  2016 році були затьмарені спробою державного перевороту. Двадцять осіб були звинувачені в плануванні збройних нападів на державні установи і задумі убити колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Заколот мав на меті не допустити отримання Чорногорії членства у НАТО. Детальніше про це – у статті "Ми обрали право на вільне життя": як Чорногорія стала членом НАТО попри істерику Росії".

Теми: Чорногорія
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