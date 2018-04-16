Джуканович оголосив про перемогу на виборах президента Чорногорії
На виборах президента в Чорногорії перемагає лідер правлячої Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович, який раніше обіймав посади прем'єра і президента країни.
Про це пише DW.com.
Джуканович оголосив про свою перемогу, пообіцявши, що за час його президентства Чорногорія вступить до Євросоюзу.
#izboriCG pic.twitter.com/fy1Ho5ZCfw— CDT_CrnaGora (@CDT_CrnaGora) 15 квітня 2018 р.
За попередніми даними, він набирає 53,8 відсотка, його найближчий суперник Младен Бояничах - 33,5 відсотка, на третьому місці Драгиня Вуксановіч з результатом 8,3 відсотка голосів.
Остаточні результати будуть оголошені через кілька днів.
Президент в Чорногорії обирається на п'ятирічний термін. Міло Джуканович обіймав керівні посади в уряді з 1991 року. Він неодноразово був прем'єр-міністром країни і займав пост президента з 1998 по 2002 рік.
Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії 2016 році були затьмарені спробою державного перевороту. Двадцять осіб були звинувачені в плануванні збройних нападів на державні установи і задумі убити колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.
Заколот мав на меті не допустити отримання Чорногорії членства у НАТО. Детальніше про це – у статті "Ми обрали право на вільне життя": як Чорногорія стала членом НАТО попри істерику Росії".