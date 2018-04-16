Комітет ВР відклав розгляд звіту уряду на літо

Парламентський комітет з питань економічної політики, який мав розглянути звіт уряду у середу, 18 квітня, переніс своє засідання на два місяці.

Про це йдеться на сайті комітету.

"Розгляд звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році перенесено на чергове засідання Комітету 20 червня 2018 року. Початок о 14.30", - сказано у повідомленні.

Керівник секретаріату Євгеній Дятлов повідомив "Українській правді", що засідання перенесено через те, що голова комітету Андрій Іванчук з головами ще двох комітетів за дорученням спікера Верховної Ради Андрія Парубія, поїхав до Вашингтону на міжнародну конференцію.

"Це конференція по Міжнародному валютному фонду. І тому перенесли засідання. Без голови комітету воно не може відбутися", - сказав він.

У свою чергу голова ВР Андрій Парубій під час брифінгу заявив, що парламент, не може заслухати звіт уряду без рішення комітету.

"Звіт уряду був поданий у парламент вчасно і перебуває на розгляді комітету. Але без рішення комітету це питання не може вийти в зал і не може у залі розглядатися", - сказав він.

"Тому ми так само очікуємо рішення комітету і на скільки мені відомо ,комітет з цього приводу планує досить широкі слухання і широкі дебати для прийняття рішенні", - додав голова ВР.

Коли саме це відбудеться він не зміг відповісти, зазначивши, що йому "складно називати дати, години, хвилини", бо він обмежений рішенням комітету.

При цьому, за його словами, немає жодної причини вважати, що це питання затягується.

Раніше повідомлялося, що фракція БПП вимагає заслухати звіт уряду у Верховній Раді на цьому тижні.