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Трамп: США ведуть прямі переговори з КНДР про саміт

Середа, 18 квітня 2018, 00:40

США і Північна Корея ведуть прямі переговори на "дуже високому рівні" про організацію зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

"У нас були прямі переговори на дуже високих рівнях, надзвичайно високих рівнях, з Північною Кореєю, - сказав Трамп, додавши, що "важливий лише кінцевий результат", а не бажання країн провести саміт або його проведення.

За його словами, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.

Він уточнив, що жодне з можливих місць не є у Сполучених Штатах.

Трамп і Абе проводять переговори, в основному орієнтовані на майбутній саміт з Кім Чен Ином, оскільки Японія прагне до того, щоб договір з денуклеаризації стосувався не тільки ракет великої дальності, а й тих, які можуть бути спрямовані на Японію.

У той же час Трамп припустив, що дипломатичні зусилля з організації саміту можуть не виправдатися.

"Можливо, все буде не так добре, і у нас не буде зустрічей, і ми просто продовжимо йти по тому дуже жорсткому шляху, який ми обрали", - сказав він.

Президент США також заявив про підтримку зусиль Південної Кореї і КНДР щодо формального завершення Корейської війни, за підсумками якої не було підписано мирного договору.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСШАТрамп
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