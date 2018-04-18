Саудівська Аравія готова направити свої війська в Сирію

Саудівська Аравія готова розмістити війська в Сирії в рамках заходів щодо стабілізації країни, що роздирається конфліктами.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, пише AFP.

"Ми ведемо переговори з США і вели з самого початку сирійської кризи (в 2011 році) про направлення сил в Сирію", - сказав Джубейр на прес-конференції з главою ООН Антоніо Гутеррішем в Ер-Ріяді.

Джубейр підкреслив, що пропозиція про направлення своїх військ в рамках більш широкої міжнародної коаліції було "не нова".

"Ми запропонували адміністрації Обами (попередній адміністрації США), що якщо США будуть відправляти війська ... тоді Саудівська Аравія буде розглядати разом з іншими країнами відправку сил в рамках цього контингенту", - сказав він.

Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Дональда Трампа хоче заміни американського контингенту в Сирії на сили союзників на Близькому Сході.

Зазначається, що радник президента з питань нацбезпеки Джон Болтон нещодавно телефонував главі розвідки Єгипту Аббасу Камелю, щоб дізнатися, чи Каїр пристане на таку пропозицію.

Ініціатива була прийнята одночасно з проханням адміністрації до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів виділити мільярди доларів на відбудову північної Сирії. Крім того, до цих країн звернулися з проханням надіслати у Сирію війська.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності якнайскорішого виведення військ з Сирії.