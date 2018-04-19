АТО: бойовики застосували міномети і гранатомети, 2 поранених

За минулу добу, 18 квітня, бойовики 50 разів обстріляли позиції ЗСУ, 2 поранених.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти "Бутівка", Невельського та Новотроїцького", – йдеться у звіті.

Також під вогонь зі 120 мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу Миколаївки.

Крім цього, 82 мм міномети та гранатомети противник застосував в районі Пісків та Водяного.

"З гранатометів противник відкривав вогонь по оборонцях Талаківки, Гнутового, Богданівки та Авдіївки, з озброєння БМП – обстрілював наші укріплення під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Опитного, Водяного і Талаківки", – наголосили у штабі.

ЗІ стрілецької зброї обстрілювалися укріплення в районі Лебединського, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Широкиного та Авдіївки, неподалік Гнутового – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної, з гранатометів – обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська.

З великокаліберних кулеметів – позиції під Новолуганським, а снайперської зброї – поблизу Майорська та Новгородського.



