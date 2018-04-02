У київській багатоповерхівці зірвався ліфт, всередині була людина

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Понеділок, 2 квітня 2018, 00:29

У Деснянському районі міста Києва у під‘їзді однієї з багатоповерхівок обірвався ліфт із висоти третього поверху.

Про це з посиланням на поліцію Києва, повідомляє Громадське радіо.

"До поліції близько 16 години надійшло повідомлення. На місце виїхали патрулі а також медики. Потерпілий 1956 року народження від госпіталізації відмовився", — зазначили у прес-службі.

У поліції розповіли, що на місце прибули спеціалісти по ліфтам і проводять обстеження. Наразі не відома причина падіння ліфту.

Теми: Київ
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