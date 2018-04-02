Ліфт не впав, а просів: У КМДА пояснили, що сталося на Бальзака

У Деснянському районі Києва ліфт не падав, а трохи просів, мешканець будинку травм не отримав.

Так прокоментувала "Українській правді" інформацію ЗМІ Юлія Грамотна – речниця заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантєлєєва.

За її словами, у першому парадному в будинку на Бальзака, 6, ліфт здійснив некоректну зупинку: спускаючись із третього поверху, "ліфт просів" і зупинився на 15 см нижче рівня виходу.

Заявку про це передали о 15:58, вже о 16:17 фахівці приступили до звільнення мешканця.

О 17-й ліфт знову запустили в роботу, перевіривши його справність і підтягнувши ланцюг.

За словами Грамотної, причиною "просідання" ліфта міг стати збій станції керування або короткочасний перебій в електропостачанні.