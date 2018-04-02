Ліфт не впав, а просів: У КМДА пояснили, що сталося на Бальзака
Понеділок, 2 квітня 2018, 11:05
У Деснянському районі Києва ліфт не падав, а трохи просів, мешканець будинку травм не отримав.
Так прокоментувала "Українській правді" інформацію ЗМІ Юлія Грамотна – речниця заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантєлєєва.
За її словами, у першому парадному в будинку на Бальзака, 6, ліфт здійснив некоректну зупинку: спускаючись із третього поверху, "ліфт просів" і зупинився на 15 см нижче рівня виходу.
Заявку про це передали о 15:58, вже о 16:17 фахівці приступили до звільнення мешканця.
О 17-й ліфт знову запустили в роботу, перевіривши його справність і підтягнувши ланцюг.
За словами Грамотної, причиною "просідання" ліфта міг стати збій станції керування або короткочасний перебій в електропостачанні.
Олена Рощенко, УП