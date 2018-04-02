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Китай запроваджує мита на 128 найменувань товарів з США

Понеділок, 2 квітня 2018, 01:15

Китай з 2 квітня запроваджує підвищені мита на 128 найменувань імпортованих зі США товарів.

Про це повідомило міністерство фінансів КНР, пише DW.com.

Йдеться, зокрема, про фрукти і продукцію з них. Вони будуть обкладатися зборами в розмірі 15 відсотків. Тарифи на свинину і вироби з неї складуть 25 відсотків.

У заяві мінфіну підкреслюється, що ця дія стала відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит в 25% на імпорт в США сталі і 10% - на ввезення алюмінію.

У Пекіні переконані, що дані кроки американської адміністрації "порушили правила Світової організації торгівлі" і не відповідали "списку виключень", допустимих з міркувань безпеки.

У мінфіні КНР підкреслюють, що дії Вашингтона "завдали серйозної шкоди нашим інтересам".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп раніше підписав указ, що дає Вашингтону можливість запровадити мита на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 млрд доларів на рік (48,7 млрд євро).

Документ складений таким чином, що почати діяти цей захід може тільки після тривалого періоду консультацій.

На думку ряду ЗМІ, сам цей факт дасть законодавцям і лобістам можливість істотно скоротити список з 1300 найменувань, які на даний момент передбачається обкласти тарифами.

Глава Білого дому визнав, що під час спілкування з китайською стороною піднімав питання про мита і знаходиться "в процесі переговорів" з Пекіном з даної проблеми.

За словами американського лідера, дефіцит торгового балансу США з КНР досягає 375 млрд доларів (304 млрд євро).

Теми: КитайСШАторгівля
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