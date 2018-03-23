Трамп підписав указ, що дозволяє запровадити мита на товари з Китаю

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П'ятниця, 23 березня 2018, 03:47

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дає Вашингтону можливість запровадити мита на імпорт товарів з КНР, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 млрд доларів.

Про це пише DW.com.

Документ складений таким чином, що набути чинності цей захід може тільки після тривалого періоду консультацій.

На думку ряду ЗМІ, сам цей факт дасть законодавцям і лобістам можливість істотно скоротити список з 1300 найменувань, на які можуть бути накладені мита.

Глава Білого дому визнав, що під час спілкування з китайською стороною піднімав питання про мита і перебуває "в процесі переговорів" з Пекіном з цієї проблеми. За словами американського лідера, дефіцит торгового балансу США з КНР досягає 375 млрд доларів (304 млрд євро).

Крім того, як зазначив глава американської держави, Вашингтон також подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з можливим порушенням Китаєм закону про захист інтелектуальної власності.

Офіційний Пекін поки не прокоментував ситуацію з президентським указом Трампа.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.

22 березня американський торговий представник Роберт Лайтхайзер повідомив, що зі списку країн, на які пошириться дія запропонованих Трампом мит на алюміній і сталь, будуть тимчасово виключені ЄС, Австралія, Південна Корея, Аргентина і Бразилія.

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Теми: США Китай торгівля Трамп
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