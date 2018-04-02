У Києві на Ахматової горіло авто, вибуху не було – поліція

596 переглядів
Понеділок, 2 квітня 2018, 10:15

У Києві на вулиці Ахматової вночі горів автомобіль Volkswagen, у поліції немає даних про вибух.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Горів автомобіль!", – заявила вона і заперечила інформацію про вибух на Ахматової, 40.

За словами Блищик, представники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили огляд місця події, пожежне сміття відправили на експертизу.

Попередньо рятувальники припускають, що причиною займання могло стати стороннє джерело запалення.

На уточнююче запитання, чи могли підпалити авто, Блищик сказала: "Могли".

Олена Рощенко, УП
Теми: Київ
powered by lun.ua
По темі
Кличко розповів, коли в Києві вимкнуть опалення 2 квітня 2018, 09:27
У Києві вибухнув автомобіль 2 квітня 2018, 03:47
У київській багатоповерхівці зірвався ліфт, всередині була людина 2 квітня 2018, 00:29
Усі новини
Головні новини
Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
Кличко розповів, коли в Києві вимкнуть опалення
У Києві вибухнув автомобіль
Сутички у Маріуполі: постраждали 9 поліцейських, про затриманих не повідомляється
Усі новини
здоров'я

Як відмова від алкоголю і сигарет змінює життя

психологія

Поганий сон впливає на наш мозок так само, як алкоголь

Відео

Як подолати залежність від смартфона за допомогою смартфона