У Києві на Ахматової горіло авто, вибуху не було – поліція

У Києві на вулиці Ахматової вночі горів автомобіль Volkswagen, у поліції немає даних про вибух.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Горів автомобіль!", – заявила вона і заперечила інформацію про вибух на Ахматової, 40.

За словами Блищик, представники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили огляд місця події, пожежне сміття відправили на експертизу.

Попередньо рятувальники припускають, що причиною займання могло стати стороннє джерело запалення.

На уточнююче запитання, чи могли підпалити авто, Блищик сказала: "Могли".