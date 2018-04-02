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У Києві на Ахматової горіло авто, вибуху не було – поліція

Понеділок, 2 квітня 2018, 10:15

У Києві на вулиці Ахматової вночі горів автомобіль Volkswagen, у поліції немає даних про вибух.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Горів автомобіль!", – заявила вона і заперечила інформацію про вибух на Ахматової, 40.

За словами Блищик, представники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили огляд місця події, пожежне сміття відправили на експертизу.

Попередньо рятувальники припускають, що причиною займання могло стати стороннє джерело запалення.

На уточнююче запитання, чи могли підпалити авто, Блищик сказала: "Могли".

Згодом поліція повідомила, що у результаті загоряння повністю вигорів салон іномарки та пошкоджені частини кузова.

 

Авто стояло на території охоронюваної стоянки.

 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Правоохоронці проводять першочергові оперативно-розшукові заходи і слідчі дії.

Олена Рощенко, УП, доповнено

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Теми: Київ
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