У Києві вибухнув автомобіль – медіа
У Києві на вулиці Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.
Про це повідомляє "Київ Оперативний". Згодом поліція повідомила, що іномарка горіла, але вибуху не було.
"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen (AI0648AT). Про потерпілих поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".
На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції.
Причини вибуху з'ясовують.
У понеділок вдень у поліції поінформували: за попередньою версією рятувальників, пожежа на території охоронюваної стоянки виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання .
Як повідомлялось, 30 березня, близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.