У Києві на вулиці Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Згодом поліція повідомила, що іномарка горіла, але вибуху не було.

"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen (AI0648AT). Про потерпілих поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".

На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції.



Причини вибуху з'ясовують.

У понеділок вдень у поліції поінформували: за попередньою версією рятувальників, пожежа на території охоронюваної стоянки виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання .



Як повідомлялось, 30 березня, близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.