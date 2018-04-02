У Києві на вулиці Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen (AI0648AT). Про потерпілих поки не повідомляється. На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції. Причини вибуху з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 30 березня, близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.