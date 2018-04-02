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У Києві вибухнув автомобіль – медіа

Понеділок, 2 квітня 2018, 03:47
У Києві вибухнув автомобіль – медіа

У Києві на вулиці Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Згодом поліція повідомила, що іномарка горіла, але вибуху не було.

"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen (AI0648AT). Про потерпілих поки не повідомляється", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".

На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції.

Причини вибуху з'ясовують.

У понеділок вдень у поліції поінформували: за попередньою версією рятувальників, пожежа на території охоронюваної стоянки виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання  .

Як повідомлялось, 30 березня, близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.

Теми: Київнадзвичайна подія
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