У Києві вибухнув автомобіль

462 перегляди
Понеділок, 2 квітня 2018, 03:47

У Києві на вулиці Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen (AI0648AT). Про потерпілих поки не повідомляється. На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції. Причини вибуху з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 30 березня, близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.

Теми: Київ надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
У київській багатоповерхівці зірвався ліфт, всередині була людина 2 квітня 2018, 00:29
У пасажира столичної підземки вилучили патрони до автоматичної зброї 1 квітня 2018, 17:12
У Києві поліція ввела план "перехоплення" через стрілянину водіїв 31 березня 2018, 21:24
Усі новини
Головні новини
У Києві вибухнув автомобіль
Сутички у Маріуполі: постраждали 9 поліцейських, про затриманих не повідомляється
На матчі у Маріуполі кинули вибуховий пакет, між ультрас і поліцією - сутичка
"Динамо" за присутності Порошенка переграло "Маріуполь"
Усі новини
Досвід

9 років самітником у ретриті. Як українець шукав щастя у Непалі

бренд

У Нью-Йорку відкрили магазин гендерно нейтрального одягу

Музика

Музика квітня: найкращі концерти місяця