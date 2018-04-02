Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зняв з розгляду справу про заборону Партії регіонів

Понеділок, 2 квітня 2018, 13:35

Окружний адміністративний суд Києва закрив провадження щодо заборони Партії регіонів, оскільки позивач відкликав свою заяву.

Про це повідомляє прес-служба суду в понеділок.

За її даними, раніше громадська організація "Загальноукраїнське бюро розслідування" подала до суду позов з вимогою визнати протиправним бездіяльність Міністерства юстиції щодо заборони ПР.

Зокрема, стверджували в ГО, Мін'юст відмовлявся звертатися до Окружного адмінсуду Києва з проханням заборони діяльності політичної партії "Партія регіонів". Про таке міністерство нібито сказало організації у своєму листі-відповіді.

Також позивач просив суд зобов’язати міністерство все ж таки звернутися з відповідним проханням до суду та скасувати державну реєстрацію партії.

"У судовому засіданні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув клопотання позивача щодо відкликання адміністративного позову. Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення - залишити без розгляду адміністративний позов", - зауважив під час засідання суддя Володимир Келеберда.

Чому організація відкликала свій позов, наразі невідомо.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва відкрив це провадження на початку вересня 2017 року.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Партія регіонівсудзаборона
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Партія регіонів
Три екснардепи-"регіонали" зливали РФ дані про ЗСУ – отримали нові підозри від СБУ
Суд заборонив Партію регіонів
СБУ затримала "регіоналку", що погрожувала розстрілами херсонцям
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: