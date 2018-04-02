Суд зняв з розгляду справу про заборону Партії регіонів

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Понеділок, 2 квітня 2018, 13:35

Окружний адміністративний суд Києва закрив провадження щодо заборони Партії регіонів, оскільки позивач відкликав свою заяву.

Про це повідомляє прес-служба суду в понеділок.

За її даними, раніше громадська організація "Загальноукраїнське бюро розслідування" подала до суду позов з вимогою визнати протиправним бездіяльність Міністерства юстиції щодо заборони ПР.

Зокрема, стверджували в ГО, Мін'юст відмовлявся звертатися до Окружного адмінсуду Києва з проханням заборони діяльності політичної партії "Партія регіонів". Про таке міністерство нібито сказало організації у своєму листі-відповіді.

Також позивач просив суд зобов’язати міністерство все ж таки звернутися з відповідним проханням до суду та скасувати державну реєстрацію партії.

"У судовому засіданні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув клопотання позивача щодо відкликання адміністративного позову. Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення - залишити без розгляду адміністративний позов", - зауважив під час засідання суддя Володимир Келеберда.

Чому організація відкликала свій позов, наразі невідомо.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва відкрив це провадження на початку вересня 2017 року.

Українська правда
Теми: Партія регіонів суд заборона
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