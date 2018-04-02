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Добкін погодився розповісти суду подробиці втечі Януковича

Понеділок, 2 квітня 2018, 15:38
Добкін погодився розповісти суду подробиці втечі Януковича

Колишній харківський губернатор, а нині нардеп Михайло Добкін дав згоду прийти на судовий допит у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Про це повідомив у Facebook адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

"Дякую Михайлу Добкіну за згоду дати свідчення у справі", - написав він і додав копію листа, отриманого юристами від депутата.

 

Добкін зазначає, що може надати Оболонському районному суду Києва показання щодо подій лютого 2014 року, які стосувалися Януковича, у тому числі стосовно його поїздки 22 лютого до Харкова.

"Вважаю, що обставини, про які я можу повідомити, мали вплив на розвиток подій в Україні в лютому-березні 2014 року, зокрема і в Криму… підтверджую готовність свідчити в суді", - пише екс-губернатор.

У коментарях до посту Сердюк додав, що відповідний допит очікується після 11 квітня.

Як відомо, 25 січня під час допиту у цій справі співробітник Управління державної охорони Олесь Шаран розповів, що перед втечею до Криму Янукович у Харкові зустрівся з Михайлом Добкіним, який на той момент займав посаду глави Харківської ОДА. Від губернатора Янукович отримав необхідний для втечі транспорт.

Теми: ЯнуковичсудДобкін
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