У Харкові транспорт Януковичу надав Добкін – свідок

Перед втечею до Криму екс-президент Віктор Янукович у Харкові зустрівся з Михайлом Добкіним, який на той момент займав посаду глави Харківської ОДА.

Про це під час допиту 25 січня в Оболонському районному суді Києва сказав співробітник Управління державної охорони Олесь Шаран.

Екс-охоронець розповів наступні подробиці втечі екс-президента:

"О 21 годині (21 лютого 2014 року) було дано команду готувати гелікоптери летіти до Харкова. Біля будинку стояв вантажний автомобіль, було вивантаження певних речей, пакунки, картини. Раніше такого збирання речей не було".

За словами Шарана, Януковича супроводжували 4 охоронці.

"В Харкові ми приїхали до резиденції облради. Нас зустрічав Добкін, дав транспорт для пересування", - розповів співробітник УДО.

Як відомо, 25 січня Оболонський районний суд Києва продовжує розглядати справу екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.