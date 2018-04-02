Балуха побив конвой після суду за апеляцією – адвокат

Адвокат незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що його побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця.

Про це вона повідомила "Крим.Реалії" після засідання в підконтрольному Кремлю Роздольненському суді в Криму 2 квітня.

Дінзе сказала, що збирається подавати скаргу через побиття.

Крім того, за її словами, адміністрація СІЗО відмовилась надати Балуху воду на підставі того, що він оголосив голодування.

Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

Російські силовики не прокоментували повідомлення про побиття Балуха.

Як відомо, 16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.