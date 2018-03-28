Родственники Балуха не могут узнать о его здоровье

Родные осужденного в оккупированном Крыму Владимира Балуха, который продолжает голодовку в одиночной камере СИЗО, не могут получить информацию о его состоянии здоровья.

Об этом сообщила его жена Наталья Балух, передает "Крым.Реалии".



"Мы не знаем, что он там и как. Даже не знаем, жив ли он ... Нет ... Мне встречи не дают, мы разведены", - сказала она.



Мать осужденного активиста также не может посетить сына из-за проблем со здоровьем.

По словам правозащитников, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.

Как известно,ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку.