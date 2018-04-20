Демпартія США подала до суду на РФ, помічників Трампа та Wikileaks

Національний комітет Демократичної партії США (DNC) подав позов проти уряду Росії, членів передвиборчого штабу президента Дональда Трампа і організацію Wikileaks.

Про це повідомляє The Washington Post.

Комітет у своїй скарзі, поданій до федерального окружного суду в Манхеттені (Нью-Йорк), стверджує, що провідні посадовці кампанії Трампа змовилися з російським урядом та його військовим розвідувальним управлінням, щоб завдати шкоди кандидату в президенти Демократичної партії Гілларі Клінтон і допомогти Трампу зламати комп'ютерні мережі Демпартії та розповсюджувати вкрадену звідти інформацію.

"Під час президентської кампанії в 2016 році Росія почала всебічну атаку на нашу демократії, і вона знайшла активного партнера в кампанії Дональда Трампа. Це становило безпрецедентну зраду: кампанія кандидата на посаду президента США об’єдналася з ворожою іноземною державою, щоб зміцнити свій шанс отримати президентство", - заявив голова DNC Том Перес.

Подача позову проти іноземної держави може стати юридичним викликом для демократів, частково через те, що інші країни мають імунітет від більшості судових справ США.

Однак комітет стверджує, що в цій справі Росія не має права на суверенний імунітет, оскільки "претензії DNC виникають у зв'язку з посяганням Росії на приватні сервери DNC ... з метою викрадення комерційної таємниці та здійснення економічного шпигунства".

Заявник вимагає мільйони доларів компенсації, щоб компенсувати збитки, які, за його словами, були нанесені в результаті хакерської атаки. DNC стверджує, що кібератака підірвала її здатність спілкуватися з виборцями, збирати пожертви та ефективно працювати.

У заяві також міститься вимога підтвердження від відповідачів, що вони змовилися з метою проникнути в комп'ютери демократів, викрасти інформацію та поширювати її, щоб вплинути на вибори.

Комітет на підтвердження своєї заяви пропонує детальну розповідь про хакерів, які проникли в DNC, а також про те, як головним помічникам Трампа повідомляють, що Росія володіє інформацією, яка завдасть шкоди Клінтон.

Трампа не називається серед відповідачів у справі. Натомість скарга подана проти його помічників, які зустрічалися з людьми, які, як вважається, були пов'язані з Росією, включаючи сина президента Дональда Трампа-молодшого, його зятя Джареда Кушнера, голови його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Судовий позов також називає відповідачем Головне розвідувальне управління РФ, яку уряд США звинуватив в організації хакерської атаки, а також WikiLeaks, яка опублікувала викрадені електронні листи DNC, а також засновника групи Джуліана Ассанжа.

Європейська правда