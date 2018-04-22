Намагаючись заблокувати Telegram, в Росії забанили Google

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Неділя, 22 квітня 2018, 04:59

Користувачі мережі повідомили про проблеми з доступом до сайту Google в Росії. Збій підтверджують і дані моніторингових сайтів.

Про це пише РБК.

У користувачів в Росії в ніч на 23 квітня з'явилися проблеми з доступом до сайту Google. За їх словами, після опівночі вони не змогли зайти на основну сторінку пошукової системи.

При цьому користувачі відзначають, що не можуть увійти не лише на сайт пошукової системи, але також на пошту Google і пов'язані з ним ресурси.

Проблеми з роботою Google в Росії показував і моніторинговий сайт downdetector.com. За його даними, основні проблеми виникли в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську і Красноярську.

Гендиректор провайдера Diphost Філіп Кулин на своїй сторінці в Facebook повідомив про блокування цілого ряду IP-адрес Google.

Офіційних коментарів Роскомнадзора про те, чи блокувало відомство ці IP-адреси, поки не надходило.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії

Теми: інтернет Росія
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