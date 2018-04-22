Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Намагаючись заблокувати Telegram, в Росії забанили Google

Неділя, 22 квітня 2018, 04:59

Користувачі мережі повідомили про проблеми з доступом до сайту Google в Росії. Збій підтверджують і дані моніторингових сайтів.

Про це пише РБК.

У користувачів в Росії в ніч на 22 квітня з'явилися проблеми з доступом до сайту Google. За їх словами, після опівночі вони не змогли зайти на основну сторінку пошукової системи.

При цьому користувачі відзначають, що не можуть увійти не лише на сайт пошукової системи, але також на пошту Google і пов'язані з ним ресурси.

Проблеми з роботою Google в Росії показував і моніторинговий сайт downdetector.com. За його даними, основні проблеми виникли в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську і Красноярську.

Гендиректор провайдера Diphost Філіп Кулин на своїй сторінці в Facebook повідомив про блокування цілого ряду IP-адрес Google.

Офіційних коментарів Роскомнадзора про те, чи блокувало відомство ці IP-адреси, поки не надходило.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
інтернет
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
В Росії на вимогу влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів − NYT
На Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: