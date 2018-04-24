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Хакери зашифрували сайт українського міністерства і вимагають біткоїни

Вівторок, 24 квітня 2018, 13:29
Хакери зашифрували сайт українського міністерства і вимагають біткоїни

Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України www.mev.gov.ua заблокували невідомі, які тепер вимагають за його повернення до нормальної роботи викуп у біткоїнах.

Шахраї розташували на сайті повідомлення, що веб-сторінку зашифровано і, аби розблокувати її, треба заплатити 0,1 біткоїна.

Вони попередили, що якщо зацікавлені особі зволікатимуть, усі дані сайту будуть знищені. Хакери додали таймер зворотного відліку, який рахує час до самоліквідації. Залишилось трохи більше, ніж дев'ять годин.

"Ваші важливі файли з веб-сайту зашифровані... Можливо, ви відчайдушно шукаєте засоби відновити свої файли, але не гайте часу! Ніхто не зможе розшифрувати ваші файли без нашого особливого дешифрувального сервісу", – йдеться у зверненні зловмисників.

 

Це новий сайт міністерства, який було запущено 17 січня, про що повідомляється на старій веб-сторінці відомства.

У самому міністерстві згодом повідомили, що робота їхнього сайту "тимчасово зупинена у зв‘язку з технічними причинами".

"Створена робоча група та залучені фахівці ІТ безпеки, які проводять аналіз причин та планують відновити роботу сайту найближчим часом", – йдеться в повідомленні Міненерго.

Українська правда
Теми: Мінпаливенергоінтернетнадзвичайна подія
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