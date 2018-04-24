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У НАБУ підтвердили, що в Німеччині затримали екс-депутата Крючкова

Вівторок, 24 квітня 2018, 21:18
У НАБУ підтвердили, що в Німеччині затримали екс-депутата Крючкова

У Німеччині затримали колишнього депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомили у НАБУ на запит програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

14 квітня на території Німеччини затримано голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", якого підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Національне бюро готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного до України, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини", – зазначають в НАБУ.

 

На початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.

За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

Також давні зв’язки з Суркісом має і Дмитро Фірташ, який кілька років спонсорував "Динамо" (Київ).

За даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює нардеп від ББП Ігор Кононенко, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук.

На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і екс-нардепа Дмитра Крючкова.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУНімеччинакорупція
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