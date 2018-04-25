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В окупованому Криму розпродають санаторії та готелі

Середа, 25 квітня 2018, 15:28
В окупованому Криму розпродають санаторії та готелі

Підконтрольна Росії окупаційна влада Криму дозволила продаж санаторіїв, готелів та інших об'єктів у Ялті, Феодосії, Сімферополі та Чорноморському районі.

Про це повідомляє видання "Кримінформ".

Зазначається, що мова йде про феодосійський готель "Моряк", який оцінюють у 50,2 мільйона рублів (більш ніж 21 мільйон гривень), ялтинський санаторій "Сосняк" вартістю 37,2 мільйона рублів (15,8 мільйона гривень), Корєїзський санаторій "Волга" вартістю 26,1 мільйона рублів (11 мільйонів гривень).

Об'єкти в Чорноморському районі й Сімферополі планують продати за 6,7 мільйона (2,8 мільйона гривень) і 5,2 мільйона рублів (2,2 мільйона гривень) відповідно. Але що саме це за  об'єкти, не уточнюється.

Загальна сума майна оцінюється у 113 мільйонів рублів (близько 48 мільйонів гривень).

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму привласнила українського державного майна близько на 50 млрд гривень.

Після анексії Росією Криму, підконтрольний Кремлю уряд півострова ухвалив рішення про "націоналізацію" підприємств, організацій, ресурсів, банків установ зв'язку й телекомунікацій.

У 2016 році Україна звернулася до ЮНЕСКО та провідних міжнародних організацій з проханням посилити тиск на Росію у зв'язку з передачею табору "Артек" окупаційною владою Криму у власність РФ.

Генпрокуратура України відкрила кримінальні справи за фактами відчуження майна українців в анексованому Криму.

Українська правда
Теми: Кримокупаціянерухомість
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