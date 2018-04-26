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Макрон закликав Європу і США будувати світопорядок ХХI століття

Четвер, 26 квітня 2018, 03:42

Президент Франції Емманюель Макрон закликав США спільно з Європою боротися проти тероризму, забруднення планети і інших глобальних викликів.

Про це він заявив, виступаючи з промовою у Конгресі США в середу, 25 квітня,  пише DW.com.

"Я не поділяю почуття тих, хто зачарований новими сильними державами, відмовою від свободи і ілюзією націоналізму. Ми можемо вибрати ізоляціонізм, замкнення в собі і націоналізм - це одна з опцій. Вона може здаватися нам спокусливою як тимчасові ліки для наших страхів. Але, зачинивши двері до світу, ми не зупинимо еволюцію світу", - заявив Макрон.

Констатувавши, що Францію і США об'єднують спільні цінності, французький президент закликав США і Європу спільно будувати світопорядок XXI століття. Він вказав на важливість багатостороннього підходу до вирішення глобальних проблем, підкресливши, що для успіху в цій сфері необхідна допомога від США.

Макрон також зазначив, що в нинішні критичні часи необхідно захищати такі інститути, як НАТО і ООН.

Торкнувшись питання про атомну програму Ірану, Макрон заявив, що Тегерану не можна дозволити отримати ядерну зброю. У той же час він застеріг: "Наша політика щодо Ірану не повинна привести до війни на Близькому Сході".

На тлі погроз президента США Дональда Трампа вийти з атомної угоди з Іраном президент Франції заявив, що не можна відмовлятися від цього документа, не отримавши спочатку замість цього щось більш істотне.

Макрон висловив думку, що в умовах глобалізації світ повинен відкинути ідеї масштабного дерегулювання і крайнього націоналізму. Він заявив, що вірить у вільну і справедливу торгівлю, зазначивши, що торгові війни знищують робочі місця, за що доведеться розплачуватися середньому класу.

Макрон підкреслив важливість захисту земного клімату, попередивши, що забруднення морів, необмежений викид в атмосферу вуглекислого газу і руйнування різноманіття фауни і флори знищують Землю. У нас немає "планети B", вказав французький президент.

Теми: ФранціяСШАЄвропа
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