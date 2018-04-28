"Корд" отримає сучасні німецькі автомати та гвинтівки європейського зразка - Князєв

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Субота, 28 квітня 2018, 17:57

До кінця 2018 року Нацполіція отримає 250 сучасних гвинтівок для підрозділу спеціального призначення "Корд" та кілька тисяч сучасних німецьких автоматів.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба НП. 

За його словами, до кінця року усі підрозділи "Корда" будуть забезпечені сучасним озброєнням.

"Ми очікуємо на поставку 250 сучасних гвинтівок європейського зразка. Також мають намір укласти угоди і отримати кілька тисяч сучасних німецьких автоматів, якими будуть користуватися перш за все поліція спецназу і патрульна поліція", - заявив Князєв. 

Він також підкреслив, що підрозділи будуть забезпечені форменим одягом і необхідними спеціальними засобами, які допоможуть бійцям вижити в екстремальних умовах.

Теми: поліція зброя реформи
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