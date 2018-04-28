Трамп обговорив з Абе і Муном дату і місце зустрічі з лідером КНДР

644 перегляди
Субота, 28 квітня 2018, 18:20

Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Провів тривалу і конструктивну розмову з президентом Південної Кореї Муном. Все йде добре, час і місце зустрічі з лідером Північної Кореї затверджуються. Також говорив з прем'єр-міністром Японії Абе, проінформувавши його про переговори, що ведуться", - написав Трамп.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Європейська правда

Теми: КНДР Трамп США
powered by lun.ua
По темі
Головні новини дня – за 60 секунд 27 квітня 2018, 21:00
КНДР і Південна Корея домовились про завершення 70-річної війни 27 квітня 2018, 12:51
Лідери обох Корей розпочали офіційні переговори 27 квітня 2018, 07:03
Усі новини
Головні новини
Трамп обговорив з Абе і Муном дату і місце зустрічі з лідером КНДР
В Україні змінили правила надання субсидій
Стало відомо, коли українські туристи зможуть вилетіти з Шарм-ель-Шейху
Fitch оновило кредитні рейтинги України
Усі новини