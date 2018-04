Трамп обговорив з Абе і Муном дату і місце зустрічі з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Провів тривалу і конструктивну розмову з президентом Південної Кореї Муном. Все йде добре, час і місце зустрічі з лідером Північної Кореї затверджуються. Також говорив з прем'єр-міністром Японії Абе, проінформувавши його про переговори, що ведуться", - написав Трамп.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.