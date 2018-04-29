В Україні літо: температура до 28 тепла
Неділя, 29 квітня 2018, 09:22
У неділю, 29 квітня, в Україні без опадів, температура вдень подекуди сягатиме 28 градусів тепла.
Як повідомляє Український гідрометцентр, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві температура вночі близько 10° тепла, вдень 24-26°.
У Львові 29 квітня температура вночі 8-10° тепла, вдень 26-28°.
В Одесі сонячно та тепло. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18°.
У Дніпрі сонячно та сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.
У Харкові 29 квітня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 20-22°.
В Карпатах опади малоймовірні. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 17-22°.
Українська правда