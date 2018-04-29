Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні літо: температура до 28 тепла

Неділя, 29 квітня 2018, 09:22

У неділю, 29 квітня, в Україні без опадів, температура вдень подекуди сягатиме 28 градусів тепла.

Як повідомляє Український гідрометцентр, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі близько 10° тепла, вдень 24-26°.

 

У Львові 29 квітня температура вночі 8-10° тепла, вдень 26-28°.

В Одесі сонячно та тепло. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18°.

У Дніпрі сонячно та сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

У Харкові 29 квітня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 20-22°.

В Карпатах опади малоймовірні. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 17-22°.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: