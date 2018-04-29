В Україні літо: температура до 28 тепла

У неділю, 29 квітня, в Україні без опадів, температура вдень подекуди сягатиме 28 градусів тепла.

Як повідомляє Український гідрометцентр, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі близько 10° тепла, вдень 24-26°.

У Львові 29 квітня температура вночі 8-10° тепла, вдень 26-28°.

В Одесі сонячно та тепло. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18°.

У Дніпрі сонячно та сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

У Харкові 29 квітня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 20-22°.

В Карпатах опади малоймовірні. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 17-22°.